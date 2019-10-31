شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مخزونات الخام الأمريكية تهبط بأسعار النفط والان مع التفاصيل

تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد زيادة حادة في مخزون الخام الأمريكي، ليضاف هذا العامل للمخاوف من تأجيل محتمل لتسوية الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، والتي أضرت بالطلب العالمي على الخام.

وفي أواخر الجلسة، وجدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بعض الدعم بعد أن قالت "تي.سي إنرجي" إنها ستغلق خط أنابيب نقل الخام كيستون بسبب تسرب في نورث داكوتا.

ولم تذكر الشركة إلى متى سيستمر إغلاق خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل 590 ألف برميل يوميا من الخام من كندا إلى مصافي التكرير في الغرب الأوسط الأمريكي، وفق ما نقلت "رويترز".

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وتحدد سعر التسوية في عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 55.06 دولار للبرميل، منخفضة 48 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة.

وتراجعت عقود خام برنت 98 سنتا أو 1.6 بالمئة لتغلق على 60.61 دولار.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وسط زيادة في الواردات وسحب من الاحتياطيات الوطنية، في حين واصلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفاضها حتى مع زيادة إنتاج المصافي، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام، باستبعاد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، زادت 5.7 مليون برميل، بينما توقع المحللون ارتفاعها 494 ألف برميل.