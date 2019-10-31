الثويني يودع تعليم حائل والعماري خلفًا له

2019-10-31

متابعات الخليج 365 - هدى المطيري - حائل

تم تكليف صالح بن يحيى العماري مديرًا لتعليم حائل لمدة عام خلفًا للدكتور يوسف الثويني الذي انتهت فترة تكليفه مساء هذا اليوم الخميس بعد ست سنوات قضاها في خدمة تعليم حائل.

وقدم الدكتور الثويني شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير منطقة حائل، على ما وجده من سموه الكريم طيلة تكليفه بالعمل من محبة ودعم وتشجيع ومساندة وتوجيهات سديدة كان لها الأثر الكبير في تطوير التعليم بالمنطقة.

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وكذلك قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ووزير التعليم كما ثمّن جهود القيادات التعليمية والمدرسية والإدارية والأساتذة والإداريين بتعليم حائل على ما وجده منهم من تعاون وتكامل وتجانس كان له الأثر الكبير بعد توفيق الله في تحقيق التطلعات المأمولة.