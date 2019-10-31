- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الثويني يودع تعليم حائل والعماري خلفًا له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الثويني يودع تعليم حائل والعماري خلفًا له
متابعات الخليج 365 - هدى المطيري - حائل
تم تكليف صالح بن يحيى العماري مديرًا لتعليم حائل لمدة عام خلفًا للدكتور يوسف الثويني الذي انتهت فترة تكليفه مساء هذا اليوم الخميس بعد ست سنوات قضاها في خدمة تعليم حائل.
وقدم الدكتور الثويني شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير منطقة حائل، على ما وجده من سموه الكريم طيلة تكليفه بالعمل من محبة ودعم وتشجيع ومساندة وتوجيهات سديدة كان لها الأثر الكبير في تطوير التعليم بالمنطقة.
وكذلك قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ووزير التعليم كما ثمّن جهود القيادات التعليمية والمدرسية والإدارية والأساتذة والإداريين بتعليم حائل على ما وجده منهم من تعاون وتكامل وتجانس كان له الأثر الكبير بعد توفيق الله في تحقيق التطلعات المأمولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الثويني يودع تعليم حائل والعماري خلفًا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.