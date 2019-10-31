شكرا لقرائتكم الحقيل : حزمة محفزات مالية تستهدف تسهيل تملك المواطنين للمساكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-31 الحقيل : حزمة محفزات مالية تستهدف تسهيل تملك المواطنين للمساكن متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة أصدرت حزمة من المحفزات المالية التي تأتي في سياق تسهيل تملك المواطنين للمساكن. وقال الحقيل : أصدرنا اليوم قرار وزاري لدعم مسار الإسكان التعاوني، يتضمن محفزات مالية موجهة للجمعيات التعاونية الإسكانية التي تستهدف خدمة وتسهيل تملك المواطنين والمواطنات للمساكن بالمملكة.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحقيل : حزمة محفزات مالية تستهدف تسهيل تملك المواطنين للمساكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.