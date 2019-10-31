77069 سائحا إلى المملكة .. والصينيون الأكثر طلبا للتأشيرة الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

كشفت وزارة الخارجية عن الجنسيات الأكثر طلبا لدخول المملكة منذ إتاحة التأشيرة السياحية الالكترونية الشهر الماضي، مشيرة خلال موقعها الرسمي على تويتر إلى أن عدد الحاصلين على التأشيرة السياحية الالكترونية خلال 33 يوما بلغ 77069 سائحا من مختلف دول العالم، فيما كان الصينيون الأكثر حصولا على التأشيرة.

في حين أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد القادمين إلى المملكة بموجب التأشيرة السياحية الالكترونية خلال الفترة من 28 محرم الماضي حتى 2 ربيع الأول الحالي بلغ 28190 سائحا، جرى استقبالهم عبر جميع منافذ المملكة الدولية الجوية والبرية والبحرية.

Advertisements

وأشارت الجوازات إلى أنه بإمكان السائح التقدم للحصول على التأشيرة قبل مغادرته إلى المملكة من خلال المنصة الالكترونية أو عند الوصول عبر جميع المنافذ لإصدار التأشيرة السياحية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب الجوازات لإصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول.

وأفادت بأن التأشيرة السياحية تتيح للسائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، بحيث يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، كما يمكن للسائح الإقامة لمدة أقصاها 90 يوما خلال السنة الواحدة.

وأكدت الجوازات أنها جهزت إداراتها بالمنافذ بالأجهزة التقنية الحديثة الخاصة بإصدار التأشيرة السياحية، ودعمها بالقوة البشرية المدربة والمؤهلة.

الجنسيات الأكثر حصولا على التأشيرة السياحية

الصين 17,988

بريطانيا 17,777

أمريكا 8926

ماليزيا 7128

كندا 5413

فرنسا 3097

كازاخستان 1685

ألمانيا 1674

أستراليا 1658

11,693 جنسيات أخرى

77,069 إجمالي عدد التأشيرات حتى 30 أكتوبر