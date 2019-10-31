تقني مكة يؤهل 875 مواطنا في «أتقن 5»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة أنهت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تأهيل 875 مواطنا ومواطنة حتى نهاية الأسبوع الأول من البرنامج الذي نفذته الكليات التقنية للبنين والبنات «أتقن 5». وأوضح رئيس مركز خدمة المجتمع بالمنطقة المهندس عبدالله باخشوين أن البرنامج يستمر ثلاثة أسابيع، ويقدم كل دورة خلال أربعة أيام فقط، في الفترة من 4 عصرا حتى الثامنة مساء لكل من يرغب في الالتحاق بشروط أن يكون المتقدم أكبر من 15 عاما، وأن يكون سعودي الجنسية أو ابن مواطنة أو من القبائل النازحة، وامتلاك المتقدمين والمتقدمات هويات سارية المفعول، ودفع الرسوم الرمزية للتسجيل والمقدرة بـ200 ريال.



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