ربط «العدل» الكترونيا بنظام المراسلات الحكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرمت وزارة العدل أمس اتفاقية تعاون مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» لربط الوزارة الكترونيا بنظام المراسلات الالكترونية الحكومي «مراسلات»، وهي أول جهة حكومية تفعل نظام «مراسلات» بحلته الجديدة والمطورة.

وجرى التوقيع على الاتفاقية في مقر البرنامج بالرياض بحضور وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس وليد الرشود.

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وقال وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي المهندس وليد الرشود إن الاتفاقية تأتي في سياق أتمتة إجراءات وخدمات الوزارة لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة لتحقيق رؤيتها 2030، وتوظيف أحدث النظم التقنية التي تختصر الجهد والوقت، مما ينعكس بشكل إيجابي على العمل وتطويره.

من جانبه ذكر الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» المهندس علي العسيري أن البرنامج هدف من خلال إتاحة «مراسلات» للجهات الحكومية، إلى إيجاد نظام وطني لربط أنظمة الاتصالات الإدارية في الجهات الحكومية، مشيرا إلى أنه يعمل على سرعة وكفاءة تبادل المعاملات بين الجهات الحكومية، إذ يتوقع منه أن يجري تواصلا بين جهتين حكوميتين خلال ثوان بدلا من المراسلات التقليدية، والتي كانت تستغرق أياما.

كما يتيح النظام للجهات الحكومية تبادل المراسلات والمستندات الكترونيا بدلا من الورق والمراسلين، وبالتالي تستطيع تلك الجهات الاستفادة من مواردها البشرية على أتم وجه.

من مزايا نظام «مراسلات»: