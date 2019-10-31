برامج لتجويد وتدعيم نواتج التحصيل الدراسي للطفولة المبكرة بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنفذ إدارة الطفولة المبكرة التابعة لتعليم مكة المكرمة عددا من البرامج التدريبية بهدف الرفع من نواتج التحصيل الدراسي لهذه المرحلة.

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وتناولت البرامج مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية وبرامج التعلم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة مع إعداد مركزيات في التدخل المبكر وتهيئة الطفل للقراءة والكتابة عن طريق ركن التخطيط، كما جهزت الإدارة برنامج مشروع تطوير الطفولة المبكرة وبرنامج الحضانات وأهميتها في العملية التعليمية والسلامة الشخصية للطفل في مرحلة رياض الأطفال، وبرنامجا خاصا عن تجويد بيئات رياض الأطفال.

من جهة أخرى كثفت إدارة نشاط الطالبات بتعليم مكة المكرمة جهودها نحو الاختبارات التحريرية في الأولمبيادات العلمية ومسابقات موهوب التي تعود الطالبة على حل المسائل الرياضية والمعادلات، إضافة إلى تنظيم ورش التدريب المعززة لمهارات الطالبات المتميزات من خلال مشروع المهارات الأدبية لعرض مهارات الطالبة في الإلقاء والارتجال والشعر الفصيح وكتابة القصة والمقالة، كما سيتم عقد ملتقيات حوارية تعزز ملكة الحوار باللغة العربية واللغة الإنجليزية من خلال المشروع الوزاري (الحوارالطلابي).

كما أطلقت إدارة الموهوبات بتعليم مكة مبادرة (عاون) لرفع مستوى التحصيل العلمي للطالبات المرشحات للتسريع لرفع مستواهن التحصيلي وللتمكن من تحقيق شروط وضواط التسريع.