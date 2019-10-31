تعليم الجوف تستقبل طلبات الإيفاد للدراسة بالداخل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الجوف، ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث، شروط وضوابط ترشيح الراغبين في الإيفاد للدراسة في الداخل للعام الدراسي 1441هـ، وطلبات التمديد للإيفاد للفصل الثاني.

وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث «بنين» محمد الصلهام أن طلبات الإيفاد ترفع من خلال الخدمة الذاتية في برنامج فارس بعد اعتمادها من الرئيس المباشر.

ودعا الصلهام المتقدمين إلى تحميل النماذج الخاصة المعتمدة والتمديد للإيفاد، في الموقع الالكتروني للإدارة على الرابط: https://cutt.us/RBvOw وتسلم الطلبات مناولة لإدارة التدريب والابتعاث، مركز التدريب شمال سكاكا للبنين، وإدارة التدريب والابتعاث للبنات بمبنى الإدارة رقم 4، وسيقفل استقبال الطلبات الأحد 27/3/1441، وستجرى المقابلات يومي الاثنين والثلاثاء 28-29/3/1441، للبنين بمركز التدريب شمال سكاكا، والبنات بإدارة التدريب والابتعاث للبنات بمبنى الإدارة رقم 4.