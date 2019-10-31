مصممة أزياء تقاضي مغنية لتشابه اسميهما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كانبرا قاضت مصممة أزياء أسترالية تدعى كاتي بيري، والتي يكتب اسمها بالإنجليزية «Katie Perry» نجمة البوب الأمريكية كاتي بيري التي يكتب اسمها بالإنجليزية «Katy Perry»، بسبب ما تردد عن انتهاك الأخيرة لحقوق علامتها التجارية. وتمتلك المصممة التي تعيش في سيدني، علامة تجارية للملابس النسائية، وتستخدم حاليا اسم «كاتي تايلور»، لكنها ما زالت مستمرة في عرض منتجات علامتها التجارية تحت اسم «كاتي بيري»، وهو اسمها قبل زواجها، وهو أيضا الاسم الذي سجلت به أيضا علامتها التجارية في أستراليا.



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