السجن مدى الحياة لقاتل رحالة ألماني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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صدر حكم بالسجن مدى الحياة بحق رجل أسترالي طعن رحالة ألمانيا مخمورا خلال حادث في أحد شوارع بريسبن 2017، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس.
واعترف جيمي سكسون، 35 عاما، بطعن دومينيك شولتس، 30 عاما، حتى الموت في أكتوبر 2017، لكنه نفى قتله عمدا.
وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بأن هيئة محلفين في محكمة بريسبن العليا أدانت ساكسون بارتكاب جريمة قتل أمس. ثم أصدر أحد القضاة حكما بالسجن مدى الحياة، على أن يكون ساكسون مؤهلا للإفراج المشروط بعد 20 سنة.
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