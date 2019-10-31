، ولي العهد يلتقي الرئيس النيجيري ويستعرض العلاقات الثنائية ،

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الرئيس النيجيري السيد محمد بخاري.
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مجالات الغذاء والطاقة والاستثمار، إلى جانب مناقشة عدد من المسائل والقضايا الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي.
كما حضره من الجانب النيجيري، وزير الخارجية جوفري أونياما، وحاكم ولاية كاتسينا أمينو بيلو مساري، وحاكم ولاية كبي أبو بكر عتيكو باقدو، وحاكم ولاية برنو بابا غانا أومرا، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار ريتشارد أديني أديبايو، وسفير نيجيريا لدى المملكة عيسى محمد دودو.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس النيجيري
31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 07:26 PM
ناقش عددًا من المسائل والقضايا الإقليمية والجهود المبذولة تجاههاولي العهد يلتقي الرئيس النيجيري ويستعرض العلاقات الثنائية
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الرئيس النيجيري السيد محمد بخاري.
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مجالات الغذاء والطاقة والاستثمار، إلى جانب مناقشة عدد من المسائل والقضايا الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي.
كما حضره من الجانب النيجيري، وزير الخارجية جوفري أونياما، وحاكم ولاية كاتسينا أمينو بيلو مساري، وحاكم ولاية كبي أبو بكر عتيكو باقدو، وحاكم ولاية برنو بابا غانا أومرا، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار ريتشارد أديني أديبايو، وسفير نيجيريا لدى المملكة عيسى محمد دودو.
، ولي العهد يلتقي الرئيس النيجيري ويستعرض العلاقات الثنائية ،
المصدر : الخليج 365
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