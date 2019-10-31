محمد بن مسعود - الدمام - 31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 06:56 PM "داعش" يؤكد مقتل زعيمه "البغدادي" ويعين "القرشي" بديلاً له "داعش" يؤكد مقتل زعيمه "البغدادي" ويعين "القرشي" بديلاً له أكد تنظيم "داعش" مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي، وأعلن التنظيم تعيين "أبي إبراهيم القرشي" خليفة للبغدادي، طبقًا لـ"(أ.ف.ب)". الكلمات المفتاحية ، "داعش" يؤكد مقتل زعيمه "البغدادي" ويعين "القرشي" بديلاً له ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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