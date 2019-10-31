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"العنزي" رئيساً تنفيذيّاً لشركة المدفوعات الرقمية السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة المدفوعات الرقمية STC Pay، اختيار أحمد العنزي رئيساً تنفيذياً جديداً لها.

ويكتسب العنزي خبرة تزيد على 14 عامًا في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى خبرته في مجال التقنية المالية كأحد مؤسسي الشركة، وتطوير فرص النمو لتجارة التجزئة والأعمال.

وكان العنزي يشغل منصب المدير العام لقطاع إنجاز في بنك البلاد، قبل أن يشغل منصبه السابق كنائب رئيس الأعمال في شركة STC Pay.STC Pay شركة المدفوعات الرقمية السعودية

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 07:10 PM

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"العنزي" رئيساً تنفيذيّاً لشركة المدفوعات الرقمية السعودية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت شركة المدفوعات الرقمية السعودية STC Pay، اختيار أحمد العنزي رئيساً تنفيذياً جديداً لها.

ويكتسب العنزي خبرة تزيد على 14 عامًا في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى خبرته في مجال التقنية المالية كأحد مؤسسي الشركة، وتطوير فرص النمو لتجارة التجزئة والأعمال.

وكان العنزي يشغل منصب المدير العام لقطاع إنجاز في بنك البلاد، قبل أن يشغل منصبه السابق كنائب رئيس الأعمال في شركة STC Pay.

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المصدر : الخليج 365

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