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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة المدفوعات الرقمية السعودية STC Pay، اختيار أحمد العنزي رئيساً تنفيذياً جديداً لها.
ويكتسب العنزي خبرة تزيد على 14 عامًا في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى خبرته في مجال التقنية المالية كأحد مؤسسي الشركة، وتطوير فرص النمو لتجارة التجزئة والأعمال.
وكان العنزي يشغل منصب المدير العام لقطاع إنجاز في بنك البلاد، قبل أن يشغل منصبه السابق كنائب رئيس الأعمال في شركة STC Pay.STC Pay شركة المدفوعات الرقمية السعودية
31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 07:10 PM
أعلنت شركة المدفوعات الرقمية السعودية STC Pay، اختيار أحمد العنزي رئيساً تنفيذياً جديداً لها.
ويكتسب العنزي خبرة تزيد على 14 عامًا في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى خبرته في مجال التقنية المالية كأحد مؤسسي الشركة، وتطوير فرص النمو لتجارة التجزئة والأعمال.
وكان العنزي يشغل منصب المدير العام لقطاع إنجاز في بنك البلاد، قبل أن يشغل منصبه السابق كنائب رئيس الأعمال في شركة STC Pay.
، "العنزي" رئيساً تنفيذيّاً لشركة المدفوعات الرقمية السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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