، قائد القوات الجوية يرعى تخريج الدفعة 130 من طلبة الدراسات الفنية بالظهران ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الزعبي": نواصل التطبيق الأمثل للأساليب الحديثة والكفيلة بالارتقاء بالمستوى

يرعى قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء القادم حفل تخرج الدفعة الـ 130 من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية، وذلك بمدينة الأمير سلطان الرياضية بمقر المعهد بالظهران.

وعبّر قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران المكلف اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي، عن فخره واعتزازه بحضور سمو قائد القوات الجوية لهذا الحفل، مبيناً أن هذه المناسبة فرصة لتجديد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة.

وقال "الزعبي": ما تحرص عليه قيادة القوات الجوية الملكية السعودية هو موضوع التدريب والتطبيق الأمثل للأساليب الحديثة والكفيلة بالارتقاء بالمستوى التعليمي لجميع طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية كي يصبحوا فنيين أكفاء قادرين على تشغيل طائراتنا العسكرية بمختلف منظوماتها في القواعد الجوية وصيانة وإتقان أصعب المعدات والأجهزة.

وأضاف: الخريجون نهلوا الكثير من العلوم الفنية في مجال الطيران واكتسبوا المزيد من المعرفة والتدريب العملي، والمعهد يضم أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة من الأجهزة اللازمة للتدريب ومن الورش الفنية والمعامل التي صممت على أحدث تقنيات العصر ، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرامج التطوير والتحديث المستمرة لمنظومات القوات الجوية الملكية السعودية.

وأشار إلى قدرات القوات الجوية التي أثبتت جدارتها في العديد من التمارين والمشاركات على مستوى العالم وحصلت على التميز في الكثير من المحافل الدولية.

وقال "الزعبي": هذه الرعاية هي نهج قيادتنا الرشيدة في مشاركة أبنائهم أفراحهم وزرع الثقة في نفوسهم ليكونوا بإذن الله حماة أقوياء للدفاع عن أمن هذا البلد المعطاء، والرعاية من قائد القوات الجوية هي دليل واضح على تجسيد أسمى معاني التلاحم الوثيق بين القائد وجنوده البواسل المخلصين الذين يكرسون جهدهم ووقتهم لخدمة هذا الوطن.

وأضاف: معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران صرح أكاديمي عريق يهتم بتخريج فنيين على أرقى مستويات التدريب والإتقان الفني. وقد أثبت الواقع العلمي أن الفنيين الخريجين من هذا العرين يتميزون بكفاءة علمية وخبرة فنية واحترافية في أداء مهاهم على أكمل وجه، ومن بين الخريجين طلبة من مملكة البحرين الشقيقة.

وهنأ قائد المعهد المكلف اللواء الطيار الركن الزعبي الخريجين، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد في أداء مهمتهم العظيمة للذود عن الوطن والدفاع عن مقدساته.