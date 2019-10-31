، التحالف الإسلامي العسكري يشارك في ورشة العمل لمكافحة التطرف العنيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العمري": نحرص على أن تكون كافة الجهود متوافقة مع الأنظمة بين الدول

شارك التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في ورشة العمل التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعنوان "ورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف".

وألقى مدير عام إدارة التخطيط والتنسيق العقيد حسن بن سليمان العمري، موجزًا عن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيقه لجميع الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية؛ من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية.

وقال: التحالف يرتكز على القيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة، والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقةً مع الأنظمة والأعراف بين الدول.

وتطرّقت الورشة إلى دور المراكز في التعامل مع خطاب التطرُّف العنيف والتحدّيات التي تواجه عملها، إضافةً إلى الجهود المجتمعية في مكافحة التطرف ودور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وخرجت الورشة إلى العمل بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين أعضاء شبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف، وتعزيز دور الأسرة المجتمعية في تحصين المجتمع ودور وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بشكلٍ عام لمواجهة الفكر المتطرف.التحالف الإسلامي العسكري محاربة الإرهاب مجلس التعاون لدول الخليج العربية مكافحة التطرف