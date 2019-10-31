بالصور: خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تربط بين المملكة وبريطانيا، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة سيمون بول كوليس.

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