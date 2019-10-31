السعودية اليوم / اختتام دورة عرفاء الطلائع لمرحلة الكشاف المتقدم بوادي الدواسر



وادي الدواسر 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

اختتمت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ، اليوم , دورة عرفاء الطلائع لمرحلة الكشافة المتقدم ، والتي أقامتها لمدة 3 ايام بهدف صقل المهارات الاساسية للعرفاء و المساعدين ودعم اتجاهاتهم و تنمية قدراتهم القيادية بما يساعدهم على إدارة وقيادة أفضل لطلائعهم ، ومن ثم المساهمة في التأثير الإيجابي على الوحدة الكشفية.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم ، أن الدورة التي شارك فيها 48 عريفاً ومساعداً جاءت لتحقيق العديد من الأغراض التدريبية ومن أهمها التحلي بقيم و صفات الوعد والقانون وإبداء مثال طيب يحتذى به، ومعرفة وشرح حتمية و فوائد نظام الطلائع ضمن الطريقة الكشفية داخل الحركة ، ومعرفة وشرح الصفات الواجب توافرها في عريف الطليعة والتحلي بها، وممارسة دور عريف الطليعة نحو قيادة الفريق، وكذا ممارسة دور وواجبات عريف الطليعة تجاه طليعته في كافة أنشطتها وتمثيلها التمثيل الإيجابي الفعّال داخل مجلس الشرف، وفهم وتحليل احتياجات أفراد الطليعة وقدراتهم وإمكانياتهم الفردية ، بالإضافة إلى معرفة تخطيط وتنفيذ الاجتماعات الدورية ، وكيف يتحمل مسئولية الطليعة ويؤدى دوره بكفاءة في توزيع الأدوار والمهام على أفراد طليعته.

// انتهى //

18:48ت م

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