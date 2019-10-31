السعودية اليوم / وزير التعليم يلتقي وزير التعليم العالي في جمهورية النيجر



الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم معالي وزير التعليم العالي في جمهورية النيجر الدكتور سادسو ياهوذ والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء عمق العلاقات التاريخية والوثيقة بين المملكة وجمهورية النيجر، ودعم قيادة البلدين نحو تعزيزها في الجوانب العلمية والبحثية، كما بحث الجانبان أوجه التعاون في البرامج التعليمية والعمل على تطويرها مع الجامعات في المملكة، وتوسيع تخصصات طلاب المنح الدراسية.

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، ووكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي الدكتور الدكتور عبدالرحمن الخريف، والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات العامة والتواصل صالح الثبيتي.

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17:54ت م

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