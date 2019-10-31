السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يكرم 28 معلماً ومشرفاً لفوزهم بمسابقة التعلّم النشط في نسختها السابعة



مكة المكرمة 3 صفر 1441هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي اليوم، 28 معلماً ومشرفاً لفوزهم بمسابقة التعلّم النشط في نسختها السابعة ،بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني وعدد من القيادات التعليمية، وقادة المدارس، ورؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين وذلك بمقر الادارة بالعاصمة المقدسة .

وقال الزائدي أنا فخور أن أكون معكم في هذه التظاهرة التعليمية المتميزة فالتعلم النشط هي ثقافة نسعى لتوطينها في مدارسنا وقد أدرك التربويون والمختصون أن التعلم النشط يختلف عن التعلم السلبي الذي يكون فيه الطالب متلقي غير منتج للعلم والمعرفة فالتعلم النشط يقدم تعلماً ذا معنى وأثراً أبقى واستدامة أكبر لهذه المعارف التي اكتسبها الطلاب وهو في نفس الوقت ممارسات تعليمية تحفز الطالب وتدعوه للتفاعل والتفكير والإبتكار وتعزز قيم مهمة جداً في العملية التعليمية وهي "العمل ضمن الفريق والحوار والنقاش وتقبل الأفكار والتفاعل الإيجابي" الذي يعزز من فرص التعلم ويأخذ بأيدي الطلاب أن يتعاونوا جميعاً في تحقيق أهداف الدرس.

وذكر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن الاحتفاء والإحتفال قيمة مهمة في ثقافة المنظمات لتقديم التقدير والإعتراف بالجهود التي بذلت.

وتثمن الزائدي جهود المكرمين التي بذلوا مخرجاتهم المميزة حتى وصلوا إليه اليوم وما قدموه من تميز وماهذا التكريم إلا حافزاً لهم يحفزهم لمزيد من الإبداع ومزيد من التميز مشيداً بما حققه المكرمون من تميز في جائزة التعلم النشط عاداً ذلك إحدى نواتج التعلم وترجمة حقيقية لإدارة المعرفة.

من جانبه أعرب الدكتور الزهراني في كلمته بهذه المناسبة عن سعادته بفوز هؤلاء النخبة المتميزة، من طلاب ومعلمين ومشرفين تربويين والمدارس بهذه الجائزة التي أشرف عليها قسم التعلم النشط بإدارة الإشراف التربوي بتعليم مكة المكرمة، مشيراً لتميز تعليم مكة المكرمة دائماً في حصد الجوائز التعليمية المتميزة على مستوى الوزارة وكافة المستويات.

من جهته أوضح رئيس قسم التعلم النشط مستور الثقفي أن التكريم لهذا العام شمل 24 معلماً فازوا في مسابقة التعلم النشط وأربعة مشرفين تميزوا في تطبيق استراتيجيات التدريس والتعلم النشط فيما حقق 13 طالباً الفوز في عدة مشاريع في مسابقة التعلم النشط جاءت على النحو التالي نموذج تطبيقي على الخلايا الشمسية للطالب عبدالله عمر حسين بالصف الثالث الثانوي من ثانوية القيروان ونموذج مبسط لمكيف يعمل بالطاقة الشمسية للطالب خالد حامد الملكي بالصف الأول المتوسط بمتوسطة وادي ملكان .

كما حقق الطالب محمد أسامة المحمد بالصف الثالث المتوسط بمتوسطة أبي دجانة نموذج تطبيقي لتوليد الطاقة الكهربائية بالرياح وفي تصميم روبوت " الرجل الآلي" شارك فيه الطالب البراء عمر العتيبي والطالب أحمد عادل فكري بالصف الثالث المتوسط بمتوسطة أبي دجانة ، وفي نموذج لحي متكامل قدمه الصف الثالث رابع والصف الثالث خامس بإبتدائية البشرى الأهلية بالعوالي، ونموذج تطبيقي لمحول كهربائي للطالب محمود طارق حنفي بالثالث الثانوي بثانوية القيروان ، وبحث إجرائي أسباب التنمر الإلكتروني للطالب عبدالملك محمد الغامدي بالصف الخامس الابتدائي بابتدائية البشرى الأهلية، نموذج تطبيقي لتوصيل الدوائر الكهربائية للطالب أمير ماجد محمد عبدالله بالصف الثاني المتوسط بمتوسطة وادي ملكان، كما قدم الطالب إبراهيم محمد جلي بالصف الثاني ثانوي بثانوية الملك عبدالله عرض عملي لعادات العقل .

// انتهى //

17:48ت م

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