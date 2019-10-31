

الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

شارك التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في ورشة العمل التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان "ورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف".

وألقى مدير عام إدارة التخطيط والتنسيق العقيد حسن بن سليمان العمري موجزاً عن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيقه لجميع الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية، مشيرًا إلى أن التحالف يرتكز على القيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف بين الدول.

وتطرقت الورشة إلى دور المراكز في التعامل مع خطاب التطرف العنيف والتحديات التي تواجه عملها إضافةً إلى الجهود المجتمعية في مكافحة التطرف ودور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وخرجت الورشة إلى العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين أعضاء شبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف، وتعزيز دور الأسرة المجتمعية في تحصين المجتمع ودور وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بشكلٍ عام لمواجهة الفكر المتطرف.

// انتهى //

17:46ت م

0198





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يشارك في ورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف العنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.