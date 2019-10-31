السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يلتقي رئيس هيئة الطيران المدني



حفر الباطن 3 ربيع الأول 1441هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم , معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالهادي المنصوري وذلك في مقر الهيئة بالمحافظة.

وفي نهاية اللقاء شكر سموه معاليه وكافة المسئولين في الهيئة على جهودهم الملموسة لتطوير هذا القطاع، في ظل توجيهات القيادة الحكيمة.

ويأتي هذا اللقاء بناء على توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، للوقوف على احتياجات مطار حفر الباطن والمشاريع المستقبلية المرتبطة به، ومناقشة مراحل التطوير وتشغيل الرحلات الدولية بعد اكتمال تلك المشاريع.

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17:28ت م

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