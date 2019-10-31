السعودية اليوم / وزارة الشؤون البلدية تلزم "المحطات" بتركيب شاشات لعرض أسعار الوقود



الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلزام محطات بيع الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية تبين السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON 95/ RON 91) إضافة إلى الديزل والكيروسين لتصبح مرجعاً للمستفيدين.

ووجّهت الوزارة، جميع الأمانات والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة بالتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية ومراقبة ذلك، وأن تكون هذه الشاشات أحد المتطلبات الرئيسية للترخيص لمحطات الوقود.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن تركيب هذه الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزود الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، في مواكبة للمراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها انخفاضاً أو ارتفاعاً.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد حددت مؤخراً عدداً من الاشتراطات الفنيّة للوحات عرض أسعار الوقود بالمحطات تضمنت وضع شاشات إلكترونية على لوحات كبيرة وواضحة في مداخل محطات الوقود تبيّن أسعار البنزين، والديزل والكيروسين، كما نصت الاشتراطات على أن تكون الأسعار واضحة ومعلنة بالريال السعودي شاملةً ضريبة القيمة المضافة لكل نوع من أنواع الوقود المقدمة في المحطة ذاتها، وأن تحتوي على رقمين عشريين بعد الفاصلة.

مما يذكر أن تعديل هذه الأسعار على اللوحات يأتي تزامناً مع المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية، وذلك بغرض التوعية بالمراجعة الدورية لهذه الأسعار.

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17:20ت م

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