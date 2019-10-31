السعودية اليوم / وكلاء جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل: النظام الجديد للجامعات سيُبَوّئ المملكة مراكز متقدمة في سلم التعليم الأكاديمي الدولي



الدمام 3 ربيع الأول 1441هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

رفع وكلاء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام الجديد للجامعات، مؤكدين أن هذا النظام الجديد يصب في مصلحة الجانب التعليمي في المملكة ويرفع من التنافسية في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030م.

وأكد وكيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبد الله بن حسين القاضي أن النظام الجديد سيرفع مستوى ومعايير وأداء الجامعات لتقديم أفضل البرامج التعليمية والتدريبية بما يتناسب مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، وبما يتوافق مع الرؤية الوطنية فيما يخص إعداد الكوادر لمشاريع المستقبل، وفي ظل الحرية في اتخاذ القرارات، بما يؤدي الى بلورة أفكار ومشاريع إبداعية تسهم في مسيرة التنمية الوطنية وَفْق ما تقتضيه رؤية المملكة الطموحة.

وقال : إن السماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية والأوقاف، وإقرار اللوائح المنظمة للجمعيات والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال التي تجعل من الجامعات كيانات مستقلة، الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في عملها ، بعد حصولها على أعلى شهادات الجودة الدولية التي تؤهلها لتبوُّؤِ مراكز دولية متقدمة ، تساهم في تقدم مركز المملكة في سلم مراكز التعليم الأكاديمي على المستوى الدولي.

وأضاف الدكتور القاضي بأن النظام الجديد سيمكن الجامعات من إقرار برامجها الأكاديمية وَفْق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وتفعيل استثمار الموارد الذاتية وإيجاد مصادر تمويل ذاتية جديدة ،كما تحقق لها مرونة في التعامل المباشر مع قطاعات الإنتاج والصناعة ، بما يحقق التكامل المطلوب لمجتمع صناعي متطور بحسب مقتضيات الرؤية الوطنية ، حيث سيكون لإنشاء مجلس الأمناء لكل جامعة، دور كبير في الاستقلالية لكل جامعة ، التي تمكنها من وضع رؤية جديدة ورسالة وأهداف للجامعة تواكب المرحلة الجديدة ، وهيكلية تنظيمية تساعد على تحقيق الأهداف.

ونوه وكيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالإشارة إلى أن السماح للجامعات الأجنبية بافتتاح فروع لها داخل المملكة يمثل مجالا خصبا لزيادة التنافسية والشراكة البحثية والاقتصادية، وخلق فرص تعليمية متنوعة ومميزة للراغبين في الالتحاق بتلك الجامعات العالمية، مما سيعزز الحراك في المرحلة المقبلة في اتجاه الاستثمار في التعليم العالي بإدخال رساميل جديدة، وسيكون انطلاقة جديدة للتعليم الجامعي المبني على ركائز الرؤية الوطنية في كسب العلوم والمهارات التي تحقق مجتمع الإنتاج والقيم المضافة.

من جانبه قال وكيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور صالح بن علي الراشد : إن النظام الجديد للجامعات، سيمنح المرونة المناسبة للجامعات في إدارة شؤونها المالية والإدارية والأكاديمية وفقاً لاستقلالية منضبطة وتنظيم العلاقة بين عضو هيئة التدريس بالمؤسسة التعليمية الجامعية لرفع الإنتاجية واستقطاب الكفاءات المتميزة للعمل والمشاركة ، الأمر الذي سينعكس إيجابا على المخرجات العملية التعليمية كما سيمنح النظام مساحة واسعة وهامشًا كبيرًا في الاستفادة من مواردها الذاتية وتنميتها وإنشاء الشركات والأوقاف بما سيعزز من استقلاليتها وعدم اعتمادها على الدعم الحكومي.

وأشار الراشد إلى أن هذا النظام الجديد للجامعات جاء ليتماشى مع الرؤية الطموحة في التنظيم الإداري للجامعات بما في ذلك الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء في المجالات الإدارية والمالية والتعليمية والبحثية ولما له من إيجابيات جمة حيث يعد هذا القرار تاريخيًّا وغير مسبوق في تاريخ التعليم الجامعي مما يعزز الدور الهام للجامعات

بدورها ذكرت وكيل الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة دلال التميمي، أن نظام الجامعات الجديد مشروع إستراتيجي طال انتظاره وأنه بلا شك طريق صعب تحفه بعض الأخطار ويحتاج لكثير من التخطيط الإستراتيجي والعمل الجاد ولكن من يرى ويستشعر ويعيش الرؤية سيسير عليها سعيدا مطمئنا مجدًا مكافحاً وواثقا بمشيئة الله ،وإن تحقيق الأهداف وإحسان التطبيق سيصب إيجابا على الأكاديمية والأكاديميين والمجتمع بأثره لتحقيق رؤية وطن فليس هناك مجال إلا أن نعمل ولا مكان للمتكاسل.

//انتهى//

17:16ت م

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الدمام 3 ربيع الأول 1441هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسرفع وكلاء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام الجديد للجامعات، مؤكدين أن هذا النظام الجديد يصب في مصلحة الجانب التعليمي في المملكة ويرفع من التنافسية في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030م.وأكد وكيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبد الله بن حسين القاضي أن النظام الجديد سيرفع مستوى ومعايير وأداء الجامعات لتقديم أفضل البرامج التعليمية والتدريبية بما يتناسب مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، وبما يتوافق مع الرؤية الوطنية فيما يخص إعداد الكوادر لمشاريع المستقبل، وفي ظل الحرية في اتخاذ القرارات، بما يؤدي الى بلورة أفكار ومشاريع إبداعية تسهم في مسيرة التنمية الوطنية وَفْق ما تقتضيه رؤية المملكة الطموحة.وقال : إن السماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية والأوقاف، وإقرار اللوائح المنظمة للجمعيات والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال التي تجعل من الجامعات كيانات مستقلة، الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في عملها ، بعد حصولها على أعلى شهادات الجودة الدولية التي تؤهلها لتبوُّؤِ مراكز دولية متقدمة ، تساهم في تقدم مركز المملكة في سلم مراكز التعليم الأكاديمي على المستوى الدولي.وأضاف الدكتور القاضي بأن النظام الجديد سيمكن الجامعات من إقرار برامجها الأكاديمية وَفْق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وتفعيل استثمار الموارد الذاتية وإيجاد مصادر تمويل ذاتية جديدة ،كما تحقق لها مرونة في التعامل المباشر مع قطاعات الإنتاج والصناعة ، بما يحقق التكامل المطلوب لمجتمع صناعي متطور بحسب مقتضيات الرؤية الوطنية ، حيث سيكون لإنشاء مجلس الأمناء لكل جامعة، دور كبير في الاستقلالية لكل جامعة ، التي تمكنها من وضع رؤية جديدة ورسالة وأهداف للجامعة تواكب المرحلة الجديدة ، وهيكلية تنظيمية تساعد على تحقيق الأهداف.ونوه وكيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالإشارة إلى أن السماح للجامعات الأجنبية بافتتاح فروع لها داخل المملكة يمثل مجالا خصبا لزيادة التنافسية والشراكة البحثية والاقتصادية، وخلق فرص تعليمية متنوعة ومميزة للراغبين في الالتحاق بتلك الجامعات العالمية، مما سيعزز الحراك في المرحلة المقبلة في اتجاه الاستثمار في التعليم العالي بإدخال رساميل جديدة، وسيكون انطلاقة جديدة للتعليم الجامعي المبني على ركائز الرؤية الوطنية في كسب العلوم والمهارات التي تحقق مجتمع الإنتاج والقيم المضافة.من جانبه قال وكيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور صالح بن علي الراشد : إن النظام الجديد للجامعات، سيمنح المرونة المناسبة للجامعات في إدارة شؤونها المالية والإدارية والأكاديمية وفقاً لاستقلالية منضبطة وتنظيم العلاقة بين عضو هيئة التدريس بالمؤسسة التعليمية الجامعية لرفع الإنتاجية واستقطاب الكفاءات المتميزة للعمل والمشاركة ، الأمر الذي سينعكس إيجابا على المخرجات العملية التعليمية كما سيمنح النظام مساحة واسعة وهامشًا كبيرًا في الاستفادة من مواردها الذاتية وتنميتها وإنشاء الشركات والأوقاف بما سيعزز من استقلاليتها وعدم اعتمادها على الدعم الحكومي.وأشار الراشد إلى أن هذا النظام الجديد للجامعات جاء ليتماشى مع الرؤية الطموحة في التنظيم الإداري للجامعات بما في ذلك الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء في المجالات الإدارية والمالية والتعليمية والبحثية ولما له من إيجابيات جمة حيث يعد هذا القرار تاريخيًّا وغير مسبوق في تاريخ التعليم الجامعي مما يعزز الدور الهام للجامعات السعودية والتنافس بينها وبين الجامعات العالمية مما يشكل قفزة نوعية في المهام الجديد التي يكفلها النظام الجديد لمؤسسات التعليم العالي.بدورها ذكرت وكيل الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة دلال التميمي، أن نظام الجامعات الجديد مشروع إستراتيجي طال انتظاره وأنه بلا شك طريق صعب تحفه بعض الأخطار ويحتاج لكثير من التخطيط الإستراتيجي والعمل الجاد ولكن من يرى ويستشعر ويعيش الرؤية سيسير عليها سعيدا مطمئنا مجدًا مكافحاً وواثقا بمشيئة الله ،وإن تحقيق الأهداف وإحسان التطبيق سيصب إيجابا على الأكاديمية والأكاديميين والمجتمع بأثره لتحقيق رؤية وطن فليس هناك مجال إلا أن نعمل ولا مكان للمتكاسل.//انتهى//17:16ت م0181

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.