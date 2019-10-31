السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن محمد يستقبل مدير تعليم الأحساء



الأحساء 3 ربيع الأول 1441هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، بمكتبه في ديوان المحافظة بالهفوف اليوم , مدير عام تعليم الأحساء حمد بن محمد العيسى، وأحمد بن محمد بالغنيم مدير التعليم السابق، اللذين قدما للسلام على سموه بعد صدور قرار معالي وزير التعليم بتكليف العيسى مديرًا عامًا للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء.

ورحب سموه بهما مقدمًا التهنئة للعيسى بمناسبة تعيينه مدير عام للتعليم بالأحساء، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والسداد في مهام عمله، منوهاً بالدعم الكبير والاهتمام البالغ الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لقطاع التعليم ولأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

وقدم سموه شكره لمدير عام تعليم الأحساء السابق أحمد بن محمد بالغنيم، بمناسبة قرب تقاعده، نظير ما قدمه من جهود مباركة وإنجازات كثيرة، ومبادرات نوعية عديدة طيلة فترة عمله مديرًا للتعليم.

من جهتهما أعربا العيسى وبالغنيم كلاهما عن سعادتهما بلقاء سموه وما استمع إليه من توجيهات، مقدمين الشكر والتقدير لسموه الكريم على اهتمامه الكبير ومتابعته الحثيثة للتعليم في المحافظة إيمانًا من سموه بدور التعليم في بناء الأجيال الصالحة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في ظل حكومتنا الرشيدة.

وتمنى العيسى خلال لقائه بسمو محافظ الأحساء أن يوفق في أداء مهام عمله وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر ليسهم في خدمة الدين ثم الملك والوطن والمواطن في مجال التربية والتعليم الذي يعد من أشرف المجالات، راجياً العون من الله له ولمنسوبي الإدارة العامة للتعليم بالأحساء ومنسوباتها للمضي قدماً في التطوير والعمل على تحسين نواتج التعلم.

// انتهى //

17:00ت م

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