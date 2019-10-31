شكرا لقرائتكم خبر عن 34 دولة تشارك باجتماع المواصفات والمقاييس في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMC) للفترة 2018-2020، اجتماع الـ19 لمجلس الإدارة واجتماع الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك) خلال الفترة من 3-5 نوفمبر 2019 في مكة المكرمة.

وسيشارك في هذه الاجتماعات رؤساء أجهزة التقييس في أكثر من 34 دولة إسلامية، بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

وأكدت الهيئة أن هذه المناسبة ترسخ مكانة المملكة وريادتها على مستوى العالم الإسلامي، كما سيعقب الجلسة الافتتاحية مؤتمر صحفي لتسليط الضوء على قرار مجلس الوزراء بإطلاق المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات الحلال.