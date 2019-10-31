شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يقف على أعمال التنقيب في موقع «الجِمال الأثري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

وقف أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة اليوم (الخميس)، على أعمال البعثة السعودية الفرنسية في المسح والتنقيب، لموقع الجِمال الأثري شمال مدينة سكاكا.

وفور وصوله للموقع، استمع من مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ياسر بن إبراهيم العلي، لشرح عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية للمحافظة على المواقع الأثرية، واستقطاب الباحثين والمختصين للبحث والتنقيب عن مواقع جديدة.

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بعد ذلك، التقى برئيس البعثة جيوم شارلو والدكتورة ماريا غانيان وعضو الفريق مدير متحف الجوف أحمد القعيد، وأطلعاه على أعمال المسح والتنقيب التي يجريها فريق البعثة في الموقع، مؤكدين أنه يعد موقعاً فريداً من نوعه على مستوى العالم من ناحية نوع الرسومات وحجمها، التي تدل على الجمال وحيوانات أخرى.

وأكد أمير منطقة الجوف أهمية الحفاظ على الموقع، وإجراء مزيد من الدراسات والنتائج حوله، كما أعرب عن شكره لصاحب المزرعة لافي العودة، على تعاونه مع هيئة السياحة لتسلم الموقع للمحافظة عليه.

من جانبه، أعرب مدير عام فرع هيئة السياحة بالمنطقة عن شكره لأمير منطقة الجوف لزيارته للموقع، واهتمامه بالمواقع الأثرية وأعمال الهيئة، لافتاً إلى أن الفريق قدم أمس محاضرة في جامعة الجوف، استعرض خلالها النتائج وأعمال الفريق بالمنطقة خلال السنوات الماضية، كما أنه سبق تنظيم رحلة لكشافة التعليم للمساهم بنظافة الموقع، مقدماً شكره لأمين المنطقة عضو مجلس التنمية السياحية المهندس عاطف الشرعان، لتبني الأمانة رفعا مساحيا لكامل الموقع.