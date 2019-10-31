شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش مع السفير الأمريكي المستجدات الإقليمية والدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير إدارة أمريكا الشمالية في الوزارة السفير عبدالله بن متعب الرشيد.