السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله طالبت منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بالإفراج فورا عن قيادية فلسطينية اعتقلتها أمس من منزلها في مدينة رام الله في الضفة الغربية. وكتب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: نطالب بالإفراج الفوري عن الأخت خالدة جرار إحدى قادة العمل السياسي والاجتماعي والنسائي الفلسطيني. ودعا عريقات المجتمع الدولي إلى «الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عنها بشكل فوري»، مؤكدا أن اعتقالها «يعد عملية خطف جديدة من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي» .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تطالب بالإفراج عن القيادية خالدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.