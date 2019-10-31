هدية تسقط وزير العدل الياباني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو

قدم وزير العدل الياباني كاتسويوكي كاواي استقالته من منصبه بشكل مفاجئ أمس، على خلفية ما تردد أنه انتهاكات لقانون الانتخابات وأنباء عن فضيحة تلقي هدية، في ضربة جديدة لحكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

يشار إلى أن كاواي هو ثاني وزير ياباني يقدم استقالته خلال أسبوع واحد، وكان وزير التجارة إيشو سوجاوارا قد استقال من منصبه الجمعة الماضي بعدما واجه اتهامات بأن مكتبه قد انتهك القانون عبر تقديم أموال وهدايا لمؤيديه.