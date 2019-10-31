مستشار ترمب: الوقت غير مناسب لإعلان صفقة القرن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة

أكد جيسون جرينبلات مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لشؤون المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بأن الوقت غير مناسب الآن للإعلان عن خطة السلام المرتقبة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي يطلق عليها «صفقة القرن».

وقال، في مقابلة مع قناة العربية، نشرت اقتباسات منها على موقعها الالكتروني أمس، إنه يأمل أن تنشر الخطة في وقت لاحق عندما تسمح الظروف، لأن جهودا كبيرة بذلت لوضعها.

وأضاف «لا أعتقد أن الظروف يمكن أن تكون مثالية في أي وقت لنشر الخطة، لكن سيكون الأمر تراجيديا إذا لم تر النور، ليس من السهل على كل الأطراف الاتفاق عليها، لكن عندما سنعلن عنها سيدرك الجميع أننا عملنا بمثابرة، لكن الطريق للوصول إليها سيكون طويلا ومعقدا».