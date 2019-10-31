محمد بن مسعود - الدمام - قدموا إلى المملكة بتأشيرة سياحية قالت لمديرية العامة للجوازات إنها استقبلت عبر كافة منافذ المملكة الدولية "الجوية والبرية والبحرية"، 28,190 سائحاً وسائحة قدموا إلى المملكة بتأشيرة سياحية خلال شهر. الجوازات التأشيرة السياحية 31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 05:30 PM Advertisements قدموا إلى المملكة بتأشيرة سياحية "الجوازات": استقبال 28 ألف سائح وسائحة خلال شهر "الجوازات": استقبال 28 ألف سائح وسائحة خلال شهر قالت لمديرية العامة للجوازات إنها استقبلت عبر كافة منافذ المملكة الدولية "الجوية والبرية والبحرية"، 28,190 سائحاً وسائحة قدموا إلى المملكة بتأشيرة سياحية خلال شهر. الكلمات المفتاحية ، "الجوازات": استقبال 28 ألف سائح وسائحة خلال شهر ،

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