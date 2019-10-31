مميزات تأشيرة مضيف وتكلفة إصدارها في المملكة العربية السعودية وكيفية الحصول عليها

تقوم المملكة العربية السعودية بدراسة طرح نظام تأشيرات جديد يحمل اسم مضيف، وذلك من أجل تنظيم أفضل لمجموعة التأشيرات الجديدة التي تصدرها المملكة والتي تبحث في العموم إلى تحسين موقع المملكة وأحداث حركة نشاط في عجلة النمو الاقتصادي وتمنح تأشيرة مضيف الجديدة للمواطنين والمقيمين على حد سواء القدرة على استضافة ضيوف المملكة على نفقتهم الشخصية لمدة أقصاها هو ثلاثة اشهر كاملة.

مميزات تأشيرة مضيف

تتميز تأشيرة مضيف التي تدرس المديرية العامة للجوازات بالسعودية ووزارة الحج إدخالها عبر نظام “أبشر” الخدمي بتسيير استقباله لعدد من ثلاثة لخمسة معتمرين. وأيضا السماح للضيوف بالسكن في الفنادق،أو الشقق السكنية مع من استضافهم،وبشرط أن تكون للمقيم الأقارب من الدرجة الأولى، أما المواطنين السعودين يسمح لهم استضافة من يريدون دون قيود على درجة القرابة. تصدر تأشيرة مضيف السعودية للمواطنين على السجل المدني والمقيم على الإقامة.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة “عبد الله قاضي” أن من يأتي للعمرة يسمح له التجول في أنحاء المملكة بحرية وحضور الفعاليات،وكذلك إمكانية أداء العمرة لمن جاء بغرض السياحة، ووفقاً للصيغة الأولى لتأشيرة مضيف ،فإن الرسوم ستكون*خمسمائة ريال* للشخص الواحد،بالإضافة إلي توفير التأشيرة ﻹمكانية تكرار الاستقدام عبر تطبيق أبشر لمدة ثلاث مرات.

وهذا التطبيق يوفر لمن يرغب في الحصول على تأشيرة مضيف اكثر من طريقة للتيسير عليه في تسجيل كافة البيانات والمعلومات من جميع أنحاء العالم، كما أعلنت السعودية مسبقا وللمرة الأولى في تاريخها عن إصدارها للتأشيرة السياحية والتي تفتح لمواطني أكتر من خمسون دولة في العالم اكتشاف أراضي المملكة وما بها من كنوز، بالإضافة إلى تعزيز موقع المملكة العربية السعودية السياحي بين دول العالم،مما سيؤثر إيجابا على مضاعفة حجم الإنفاق السياحي الوافد إليها.