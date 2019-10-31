الطريقة الصحيحة لخطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقمها عبر موقع ابشر الإلكتروني

موقع ابشر التابع لوزارة الداخلية السعودية يقدم لجميع المواطنين والمقيمين بالأراضي الحجازية خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل إلكتروني وذلك من خلال كتابة رقم الإقامة الخاصة بالعامل او الموظف الوافد، حيث تأتي هذه الخدمة الالكترونية، ضمن حزمة الخدمات الالكترونية الأخرى التي من خلالها يستفيد منها السعوديين وغير السعوديين منها مثل الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي للتابعين والاستعلام عن مقيم داخل أو خارج المملكة وغيرها من الخدمات الأخرى التي توفرها منصة ابشر الالكترونية.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقمها

في حالة انتهاء صلاحية الاقامة يجب ان يسعي المقيم او الوافد بالانتهاء من اجراءات تجديد الاقامة وذلك حتى لا يقع في مشاكل مع السلطات السعودية بسبب تأخير إصدار إقامته الجديدة، كما يجب على كل مقيم أو وافد الدخول على المنصة الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية من اجل الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالطريقة الجديدة التي سوف نقوم بشرحها لكم من خلال النقاط التالية.

بعدها سوف تبحث منصة أبشر للخدمات الإلكترونية علي جميع البيانات الخاصة بالمقيم، حيث سوف يتمكن المستعلم سواء كان الكفيل أو المكفول من معرفة صلاحية الإقامة وموعد انتهائها، وختاما في حالة وجود أي استفسارات حول خدمة استعلام صلاحية الإقامة يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالرد على الفور.