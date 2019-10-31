حقيقة وفاة الفنان عبد المجيد عبد الله

تناقلت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله إثر مرض في المعدة إلا أن تقارير تفيد بأن المرض لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

وكشف نجل الفنان عبد المجيد عبد الله، عن عدم استطاعة والده إحياء حفلة في موسم الرياض 2019 بالمملكة العربية السعودية، بسبب وعكة صحية تعرض لها مؤخراً جعلته طريح الفراش.

وطمأن نجل عبد المجيد عبد الله الجمهور حول الحالة الصحية لوالده، مؤكداً أنه في حال تعافيه سيعود بقوة إلى المسرح، قائلاً في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "لكل من سألني عن الوالد بطمنكم كجمهوره ومتى ما يكون جاهز يظهر على المسرح صدقوني ما هيبخل عليكم"، مؤكداً أن "جمهوره غالي عليه كتير وأتوقع أنكم تعرفون".

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وجاء هذا المقطع التوضيحي من نجل الفنان السعودي بعد الأخبار التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي حول غيابه عن "موسم الرياض" لأسباب قيل بأنها صحية.

وبدوره، عبر الفنان راشد الماجد عبر عن أسفه لغيابه ونشر تغريدة على تويتر قال فيها: "ألف سلامة عليك يا بو عبدالله يا ملك الساحة الفنية".

كانت البداية الفنان حين اكتشف أستاذه إبراهيم سلطان موهبته في الموسيقى والنشاط المسرحي، فذهب معه إلى الإذاعة بجدة وغنى فيها لأول مره في حياته عدة أغانٍ منها لعبدالحليم حافظ وشريفة فاضل، وكان يغني لأصدقائه أغاني طلال مداح وعبدالحليم حافظ.