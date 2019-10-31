عبر تعميم عام.. الربيعة يلغي شرط موافقة ولي الأمر لتقديم الخدمات الصحية للمرأة

كشفت مصادر ، إن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أصدر قراراً ألغى بموجبه شرط موافقة ولي أمر المرأة البالغة العاقلة، عند تقدمها للحصول على الخدمات الصحية.

وأوضحت المصادر أن تعميماً لإدارات الشؤون الصحية بالمناطق المختلفة شدد على عدم اشتراط موافقة ولي أمر المرأة البالغة عند تقدمها لطلب الحصول على الخدمات الصحية.

وأضافت أن القرار أشار إلى ما نصت عليه اللائحة التنفيذية بأن “تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل سواء كان رجلاً أو امرأة، أو من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي”.