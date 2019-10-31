

تبوك 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

أنهت بلدية تيماء مؤخراً مشروع إنارة حي النسيم بالمحافظة ، فيما تواصل أعمالها بإنارةالاحياء المدرجة في مشاريعها المستقبلية لخدمة أهالي المحافظة.

وقال رئيس البلدية المهندس سلامة هليل البلوي أنه تم تركيب وتشغيل 204 عمود إنارة جديد في حي النسيم الجنوبي والشمالي بالمحافظة ، وتم إطلاق التيار الكهربائي وإنارةالحي، فيما تواصل البلدية جهودها واهتمامها لتوفير جميع الخدمات لأحياء المحافظة، كماتعمل البلديه حالياً على إنارة ملحق الشفاء خلال الاسابيع القادمة، وأماكن متفرقة بالقرى التابعةللمحافظة.

وذلك نظرا لأهمية مشروع الانارة وتعزيز مكونات البنية التحتية فيها، مشيراً إلى أن توجهالبلدية خلال الفترة القادمة يصب في توجيه المشاريع نحو المخططات الأكثر حاجة والتي تشهدكثافة سكانية عالية مقارنة بمثيلاتها وذلك بعد اعتمادها , حيث تسعى البلدية الى خدمة تلكالمخططات من مشاريع سفلتة وانارة وتصريف امطار وحدائق عامة وذلك لأهميتها وسعيا لاكتمالكافة الخدمات فيها.

// انتهى //

16:51ت م

0171





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية تيماء تستكمل إنارة حي النسيم وتواصل أعمال الإنارة في أحياء المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.