السعودية اليوم / رئيس وزراء جمهورية بوركينا فاسو يزور مركز الملك سلمان للإغاثة ويلتقي مسؤوليه



الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

قام دولة رئيس وزراء جمهورية بوركينا فاسو السيد كريستوف ماي داييري والوفد المرافق له اليوم، بزيارة إلى مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض، التقى خلالها معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ومسؤولي المركز.

وفي بداية الزيارة اجتمع دولته مع معالي الدكتور الربيعة، حيث رحب معاليه بالضيف ومرافقيه، وبحثوا آخر المستجدات على المستوى الإغاثي وآلية إيصال المعونات والمساعدات للمحتاجين في بوركينا فاسو.

وأكد الدكتور الربيعة تسخير المركز إمكانياته لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية بالتعاون مع الحكومة البوركينية والمنظمات الإغاثية الدولية.

وقدم دولة السيد كريستوف ماي داييري خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

//انتهى//

16:46ت م

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الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسقام دولة رئيس وزراء جمهورية بوركينا فاسو السيد كريستوف ماي داييري والوفد المرافق له اليوم، بزيارة إلى مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض، التقى خلالها معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ومسؤولي المركز.وفي بداية الزيارة اجتمع دولته مع معالي الدكتور الربيعة، حيث رحب معاليه بالضيف ومرافقيه، وبحثوا آخر المستجدات على المستوى الإغاثي وآلية إيصال المعونات والمساعدات للمحتاجين في بوركينا فاسو.وأكد الدكتور الربيعة تسخير المركز إمكانياته لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية بالتعاون مع الحكومة البوركينية والمنظمات الإغاثية الدولية.وقدم دولة السيد كريستوف ماي داييري خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ومركز الملك سلمان للإغاثة على ما يقدمونه من معونات إنسانية وإغاثية لبلاده ، مبينًا أنها تعكس علاقات التعاون القائمة بين البلدين وتسهم في تعزيز روابط التضامن بين الشعب البوركيني والشعب السعودي.//انتهى//16:46ت م0169

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