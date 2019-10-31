

القريات 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

افتتح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان الإدارة النسائية التابعة لبلدية محافظة القريات اليوم خلال جولاته التفقدية للمحافظة ، بحضور وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي بن قايض الشمري ورئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان الشمري ومديرة الإدارة النسائية عواطف العازمي ، حرصاً على خدمة المجتمع النسائي واستثمار القدرات الإبداعية للمرأة والسعي لتمكينها وتقديم الخدمات لها .

واكد أمين منطقة الجوف خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة على ضرورة بذل الجهود اللازمة لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين لمحافظة القريات بأفضل وأيسر الطرق وذلك انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف , وسمو نائبة التي تحث على تقديم الخدمات البلدية وتيسيرها على المواطن والمقيم والزائر, وبمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل معالي وزير الشوؤن البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الذي يؤكد أهمية تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطن والمقيم بأسرع وأفضل مايمكن.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبدالله الماجد أن افتتاح الإدارة النسائية شمل إصدار التراخيص للأنشطة التجارية كافة والقيام بجولات رقابية للأنشطة النسائية والاستثمارات البلدية النسائية والتوعية وغيرها من الخدمات التي تحتاجها المرأة وذلك ضمن إطار خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .

// انتهى //

16:45ت م

0167





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين منطقة الجوف يفتتح الإدارة النسائية ببلدية القريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.