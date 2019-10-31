السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل ونائب وزير الداخلية يدشنان قاعة الدرعية للمؤتمرات بإمارة القصيم



بريدة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود, بمجلس المنطقة بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, قاعة الدرعية للمؤتمرات, بحضور وكلاء إمارات المناطق, ومدراء الإدارات بإمارة المنطقة.

واطلع سموه برفقة معالي نائب وزير الداخلية على ما تحتويه القاعة من تجهيزات تقنية متكاملة, مستمعاً لشرح مفصل عن محتويات القاعة من مركز تحكم بالشاشات والصوتيات ومرافق أخرى تابعة لها.

وثمن سمو أمير القصيم ما تتلقاه إمارة المنطقة من دعم القيادة ـ أيدها الله ـ لتجهيز مثل هذه الأماكن الحيوية, مشيداً بتجهيزات القاعة التقنية العالية والمنفذة بمهنية عالية لإقامة الاجتماعات والمؤتمرات الخادمة لجميع القطاعات بالمنطقة, ولتحقيق كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

// انتهى //

16:45ت م

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