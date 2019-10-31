السعودية اليوم / افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لجمعية جراحي العظام في الأردن



عمّان 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

افتتحت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، أعمال فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر للجمعية الأردنية لجراحي العظام في نقابة الأطباء، بمشاركة نحو 800 طبيب من الأردن وعدد من الدول العربية والأجنبية.

ويبحث المشاركون في المؤتمر على مدى أربعة أيام موضوعات متخصصة في جراحة العظام تشمل زراعة المفاصل، والطب الرياضي، وعظام الأطفال وجراحة اليد والأطراف العلوية والقدم، وجراحة العمود الفقري، وجراحة الأورام.

ويعرض على هامش المؤتمر الذي يعقد أيضًا بمشاركة 14 جمعية ورابطة عالمية وأمريكية وأوروبية وإقليمية وعربية مختصة بجراحة العظام، 160 ورقة علمية يقدمها 42 محاضرًا من 25 دولة عربية وأجنبية، إضافة إلى 70 طبيبا أردنيا.

وتشهد جلسات المؤتمر، ورش عمل لعرض عمليات عظام حديثة مقدمة من الجمعية الأمريكية لجراحي العظام من خلال ست محطات عرض، في جراحة المنظار، وطرق علاج جديدة للعمود الفقري وتشوهات القدم، وخلع الكتف المتكرر، وزراعة مفصل الكتف بطريقة زراعة الكتف المعكوس، وزراعة المفاصل، بالإضافة إلى تنظير الكتف وتعديل التشوهات، وجراحة الطرف العلوي، وزراعة المفاصل الصناعية في الورك والركبة بمشاركة أربعة من أشهر الأطباء في هذا المجال في العالم.

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16:42ت م

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