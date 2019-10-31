السعودية اليوم / مناقشة تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود



الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

ينظم قسم الأسرة والمجتمع بكلية الطب والمدينة الطبية في جامعة الملك سعود، وكرسي أبحاث الرعاية الصحية المبنية على البراهين، ورشة عمل بعنوان " تحول الرعاية الصحية من خلال الثورة الرقمية: تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي كأمثلة"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في قاعة الرازي بالمدينة الطبية بالرياض.

ومن المقرر أن يتحدث في الورشة البروفيسور سام هانا من الجامعة الأمريكية في واشنطن وخبراء وأطباء من جامعة الملك سعود.

// انتهى //

16:28ت م

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