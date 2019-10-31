السعودية اليوم / وكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات : صدور نظام الجامعات الجديد قفزة جديدة في التعليم الجامعي



الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

قالت وكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن سيف، إن نظام الجامعات الجديد يعد قفزة نوعية في التعليم الجامعي في المملكة العربية

ووجهت شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد، مبينة أنه سُيساعد الجامعات على تحقيق العديد من المنجزات العلمية لها بما ينعكس على رفعة مكانتها العلمية ودورها التنموي داخل المملكة علاوة على الارتقاء بمستوى طلابها لينافسوا نظرائهم في الجامعات العالمية.

وأوضحت أن النظام الجديد يسير وفق ما خططت له الدولة في رؤية المملكة 2030 وسيعمل بحول الله تعالى على تنمية المجالات البحثية في الجامعات ومواردها المالية وقدراتها البشرية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ليدعم ذلك مسيرة التنمية الكبرى للمملكة في شتى المجالات.

// انتهى //

16:26ت م

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الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسقالت وكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن سيف، إن نظام الجامعات الجديد يعد قفزة نوعية في التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية ، ويُسهم في تطوير أنظمة الجامعات كافة في مختلف المجالات التي تعود بالنفع على مخرجاتها الأكاديمية في مختلف التخصصات.ووجهت شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد، مبينة أنه سُيساعد الجامعات على تحقيق العديد من المنجزات العلمية لها بما ينعكس على رفعة مكانتها العلمية ودورها التنموي داخل المملكة علاوة على الارتقاء بمستوى طلابها لينافسوا نظرائهم في الجامعات العالمية.وأوضحت أن النظام الجديد يسير وفق ما خططت له الدولة في رؤية المملكة 2030 وسيعمل بحول الله تعالى على تنمية المجالات البحثية في الجامعات ومواردها المالية وقدراتها البشرية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ليدعم ذلك مسيرة التنمية الكبرى للمملكة في شتى المجالات.// انتهى //16:26ت م0156

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