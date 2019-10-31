السعودية اليوم / أمير منطقة القصيم يقيم حفل غداء احتفاءً بنائب وزير الداخلية ووكلاء إمارات المناطق



بريدة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

أقام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم ، حفل غداء بقصر سموه بمدينة بريدة, احتفاءً بمعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود ووكلاء إمارات المناطق بالمملكة, بمناسبة زيارتهم للمنطقة ، لعقد الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق بمنطقة القصيم.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بمعالي نائب وزير الداخلية ووكلاء إمارات المناطق بالمملكة, مبدياً سعادته بزيارتهم للمنطقة ، واصفاً ذلك بأنه من أيام العيد ، مبتهجاً بذلك الاجتماع الذي عقد في منطقة القصيم.

ونوه سموه بما تبذله الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من عطاء متواصل لخدمة أبناء هذه البلاد المباركة وفي شتى المجالات, مشيداً بجهود وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ في تحقيق التطلعات ودورها الفعال في خدمة الوطن والمواطن والمقيم بكل يسر وسهولة, داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.

حضر الحفل وكلاء الإمارة والمشايخ وأهالي المنطقة ، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

// انتهى //

15:57ت م

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