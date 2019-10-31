السعودية اليوم / وزير الصحة السوداني يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لخرطوم



الخرطوم 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

التقى وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الصحي بين البلدين، إضافة إلى مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

15:35ت م

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