السعودية اليوم / فرع وزارة العمل بحائل ينفذ حملة تفتيشية



حائل 3 ربيع الأول 1441هـ الموافق 31 أكتوبر 2019م واس

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل ممثلاً بإدارة التفتيش أمس , حملة مشتركة بالتعاون مع الجهات المعنية والضبط الميداني علی عدد من المحلات بسوق برزان التجاري .

وتم خلال الحملة ضبط 7 مخالفات من أصل 32 زيارة ، وتحويل عدد من العمالة المخالفة من قبل الضبط الميداني لجهات الاختصاص .

وتهدف الحملة على المحلات التجارية بمختلف أنشطتها إلى التأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها ولوائحها بالإضافة إلى تعزيز وتحسين بيئة العمل وتطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

ودعا فرع الوزارة بحائل المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق " معاً للرصد " عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) .

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15:23ت م

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