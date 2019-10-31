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الأرصاد تُطمئن: طقس مستقر غدًا رغم اقتراب مها
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء صافية إلى غائمة جزئياً غدًا، على المرتفعات الجنوبية الغربية ، كذلك على أجزاء من المنطقة الشمالية في حين يكون الطقس مستقراً على معظم مناطق المملكة.
وحول حالة الرياح السطحية في البحر الأحمر قالت الأرصاد إنها ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة على البحر الأحمر.
يأتي ذلك فيما تشكلت حالة مدارية في بحر العرب تم تسميتها رسميًا “مها” ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار مداري خلال الـ48 ساعة القادمة.
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