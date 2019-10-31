الأرصاد تُطمئن: طقس مستقر غدًا رغم اقتراب مها

2019-10-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء صافية إلى غائمة جزئياً غدًا، على المرتفعات الجنوبية الغربية ، كذلك على أجزاء من المنطقة الشمالية في حين يكون الطقس مستقراً على معظم مناطق المملكة.

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وحول حالة الرياح السطحية في البحر الأحمر قالت الأرصاد إنها ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة على البحر الأحمر.

يأتي ذلك فيما تشكلت حالة مدارية في بحر العرب تم تسميتها رسميًا “مها” ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار مداري خلال الـ48 ساعة القادمة.