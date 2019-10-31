"السلامة العالمي" يمنح الامتياز للمحطة 14 لتوليد الكهرباء في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة حصل مشروع المحطة الـ 14 لتوليد الكهرباء في الرياض، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، على تقييم ممتاز، في تدقيق برنامج إدارة السلامة العالمي "5 Stars"، ويعد أول مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية يحصد هذا التقييم، خاصة أنه المشروع الأول الذي يدار مباشرة من قبل كوادر وطنية في "السعودية للكهرباء" بنظام EPCM، والذين تجاوزت نسبتهم في مؤشر السعودة في المحطة 85%. يضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة إنجازات فريق المحطة الذي نجح خلال الفترة الماضية في تشغيل أولى وحدات المحطة، إضافة إلى قيامهم للمرة الأولى بإدارة تصاميم وهندسة محطة توليد.



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