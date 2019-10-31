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وقعت منصة معنى الثقافية السعودية mana.net اتفاقية شراكة مع مجلة New Philosopher العالمية، بغرض ترجمة ونشر إصداراتها إلكترونيًا وورقيًا في منطقة الشرق الأوسط.
وتعد المجلة من أكثر المجلات توزيعًا حول العالم، وهي مختصة بطرح واكتشاف الأفكار الفلسفية حول سبل العيش الطيّب، وتهدف مع شركائها لتحفيز النقاش حول مشاكل العصر عبر المقالات والحوارات التي تطرحها.
ومن خلال هذه الشراكة ستكون منصة "معنى" هي نافذة المتلقي العربي على ما تطرحه أفضل العقول المفكرة بها.
يذكر أن "معنى" منصة ثقافية معرفية مهتمة بنشر كل ما يتعلق بالمعرفة والفنون عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية، وانطلقت من المملكة بمشاركة نخبة من الباحثين والمفكرين من العالمين العربي والغربي.
منصه معنى الثقافية مجلة New Philosopher العالمية
31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 03:36 PM
لترجمة ونشر إصداراتها إلكترونيًا وورقيًا في المنطقةمنصة "معنى" الثقافية تبرم شراكة مع مجلة عالمية
وقعت منصة معنى الثقافية السعودية mana.net اتفاقية شراكة مع مجلة New Philosopher العالمية، بغرض ترجمة ونشر إصداراتها إلكترونيًا وورقيًا في منطقة الشرق الأوسط.
وتعد المجلة من أكثر المجلات توزيعًا حول العالم، وهي مختصة بطرح واكتشاف الأفكار الفلسفية حول سبل العيش الطيّب، وتهدف مع شركائها لتحفيز النقاش حول مشاكل العصر عبر المقالات والحوارات التي تطرحها.
ومن خلال هذه الشراكة ستكون منصة "معنى" هي نافذة المتلقي العربي على ما تطرحه أفضل العقول المفكرة بها.
يذكر أن "معنى" منصة ثقافية معرفية مهتمة بنشر كل ما يتعلق بالمعرفة والفنون عبر مجموعة متنوعة من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية، وانطلقت من المملكة بمشاركة نخبة من الباحثين والمفكرين من العالمين العربي والغربي.
، منصة "معنى" الثقافية تبرم شراكة مع مجلة عالمية ،
المصدر : الخليج 365
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