السعودية اليوم / تعليم الطائف يستضيف المهرجات الثقافي للطفل



الطائف 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات الإثنين المقبل، ولمدة 3 أيام المهرجان الثقافي للصغار ، والذي سيقام على مسرح الإدارة بالحلقة الشرقية، بمشاركة 70 طالبة بالمرحلة الابتدائية ، وحضور 50 مديرة إدارة ومنسقة ومدربة، يمثلن 7 إدارات تعليمية، تضم جدة، مكة، الباحة، الجوف، المدينة، تبوك، والإدارة المستضيفة الطائف.

ويعد المهرجان الذي يقام في الفترة من 7- 9 ربيع الأول مهرجان فني ثقافي، تتنوع فيه المشاركات المقدمة على خشبة المسرح، وتخضع للتحكيم من قبل اللجنة المحكمة بين مشاهد حوارية، وعروض مسرحية، وإلقاء، وإنشاد.

فيما تستقبل الإدارة الوفود المشاركة الأحد المقبل، ببرنامج ترحيبي مقدم من المرشدات الكشفيات المؤهلات من إدارة نشاط الطالبات، ومشاركة أندية الحي، بمتابعة مديرة نشاط الطالبات فوزية الحارثي.

من جهته، أكد مدير عام التعليم طلال اللهيبي أن إدارته أكملت جميع استعداداتها لاستقبال الوفود، وإقامة اللقاء على الوجه المأمول؛ تحقيقًا لأهداف المهرجان، ودعمًا للطلبة والطالبات في ميادين الإبداع الثقافية، مشيرًا أن اختيار الطائف كجهة مستضيفة لهذا المهرجان محل فخر واعتزاز لجميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمحافظة.

// انتهى//

15:21ت م

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