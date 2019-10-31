السعودية اليوم / مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض يحتفي باليوم العالمي للقلب



الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

احتفى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم العالمي للقلب وافتتاح المعرض التوعوي والتثقيفي بالقلب وأركانه مثل القسطرة القلبية وتصوير القلب وكهرباء القلب وقصور القلب وكذلك برنامج وصفتي، تحت شعار "معاً لصحة قلبك" بحضور المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور محمد العومي .

وأوضح رئيس قسم القلب الدكتور سامي الأسمري أن الفعاليات شهدت حضوراً لافتاً ومشاركة فاعلة فيما تضمن المعرض أركان توعوية وتثقيفية شملت صحة القلب منها القسطرة القلبية وتصويره وكهرباء القلب والقصور وغيره.

وأضاف أن مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، دأب على إقامة العديد من الأيام الصحية العالمية بهدف الاسهام في التوعية بالأمراض المستهدفة، وتقديم الخدمة للمستفيدين من المرضى والأصحاء والتذكير بأهمية طرق الوقاية منه.

ويركز اليوم العالمي للقلب، على أهمية الوقاية من أمراض القلب، وخفض انتشارها حول العالم، والتمتع بصحة قلبية جيدة، فيما تُعد أمراض القلب السبب الرئيسي والأول للوفيات حول العالم، بنسبة 31% من عدد الوفيات عالميًّا، غير أن رفع الوعي وتعزيزه، وأهمية الوقاية منها، يمكن أن يسهم في السيطرة على تلك الأمراض .

ويهدف اليوم العالمي للقلب إلى التشجيع على اتباع نمط حياة صحي، وعادات غذائية جيدة، ووضع خطة تسهم في الحد عن التدخين؛ لتقليل خطر الإصابة بأمرض القلب، إضافة إلى خفض معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم على المستوى العالمي، والتوعية بأهمية ممارسة

// انتهى //

15:13ت م

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الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واساحتفى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم العالمي للقلب وافتتاح المعرض التوعوي والتثقيفي بالقلب وأركانه مثل القسطرة القلبية وتصوير القلب وكهرباء القلب وقصور القلب وكذلك برنامج وصفتي، تحت شعار "معاً لصحة قلبك" بحضور المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور محمد العومي .وأوضح رئيس قسم القلب الدكتور سامي الأسمري أن الفعاليات شهدت حضوراً لافتاً ومشاركة فاعلة فيما تضمن المعرض أركان توعوية وتثقيفية شملت صحة القلب منها القسطرة القلبية وتصويره وكهرباء القلب والقصور وغيره.وأضاف أن مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، دأب على إقامة العديد من الأيام الصحية العالمية بهدف الاسهام في التوعية بالأمراض المستهدفة، وتقديم الخدمة للمستفيدين من المرضى والأصحاء والتذكير بأهمية طرق الوقاية منه.ويركز اليوم العالمي للقلب، على أهمية الوقاية من أمراض القلب، وخفض انتشارها حول العالم، والتمتع بصحة قلبية جيدة، فيما تُعد أمراض القلب السبب الرئيسي والأول للوفيات حول العالم، بنسبة 31% من عدد الوفيات عالميًّا، غير أن رفع الوعي وتعزيزه، وأهمية الوقاية منها، يمكن أن يسهم في السيطرة على تلك الأمراض .ويهدف اليوم العالمي للقلب إلى التشجيع على اتباع نمط حياة صحي، وعادات غذائية جيدة، ووضع خطة تسهم في الحد عن التدخين؛ لتقليل خطر الإصابة بأمرض القلب، إضافة إلى خفض معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم على المستوى العالمي، والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًّا للوقاية .// انتهى //15:13ت م0137

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